"الخبز المقدس".. أفضل فيلم كوردي وثائقي لمهرجان موسكو

شفق نيوز/ حصل فيلم "الخبز المقدس" الذي أخرجه الراحل رحيم ذبيحي، من إنتاج تورج أصلاني، على جائزة أفضل فيلم وثائقي في قسم المسابقات في الدورة الثانية لمهرجان موسكو للأفلام الكوردية الدولية، في روسيا.

والخبز المقدس، هو آخر الأعمال السينمائية للراحل رحيم ذبيحي، ومن إنتاج السينمائي الكوردي تورج أصلاني، وهو من إنتاج شركة "ماد موفي" MAAD Movie ، وبعد مشاركته في العديد من المهرجانات المهمة في العالم، وإحرازه العديد من الجوائز، تم عرضه في أحدث مشاركاته الدولية وهي الحادية عشرة من نوعها في قسم مسابقات الأفلام الوثائقية في الدورة الثانية لمهرجان الفيلم الكوردي موسكو MKFF، في الصالة الرئيسة (أكتوبر) Oktyabr، وكذلك في سينما KARO 11Ohta في مدينة سان بطرسبيرغ في روسيا، وتم استقباله بحفاوة من قبل الجمهور في هذا الحدث السينمائي واستطاع أن ينتزع قمة أفضل الأفلام الوثائقية في المهرجان.

وقال الكاتب السينمائي منصور جيهاني لوكالة شفق نيوز، "تألفت أعضاء لجنة حكام قسم مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة الثانية من مهرجان موسكو للأفلام الكوردية، من: منتج الأفلام الوثائقية إبراهيم سعيدي، والمونتير ومخرج الأفلام السينمائية المهمة ورئيس لجنة الحكام في مدينة مهاباد، أكرم هيدو، ومخرج غرب كوردستان والمقيم في ألمانيا، والدكتور يلماز أوزيل، الناقد الكوردي والمخرج السينمائي في تركيا.

وتبنت شركة "تسوير گيان الهه پارسى" آيلي إيميج توزيع هذا الفيلم دولياً ومسؤولته إيلاها نوبخت.

وكانت أولى المشاركات الدولية لفيلم الخبز المقدس، في قسم المسابقات لأفلام Mid-Length في الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان أمستردام الدولي إيدفا IDFA في هولندا، كما شارك في مسابقات الدورة الثامنة عشر لمهرجان بك اسكاي Big Sky في أمريكا كواحد من الأحداث السينمائية المهمة للأفلام الوثائقية وكذلك في مسابقات World Showcase في الدورة السابعة والعشرين لمهرجان هات داكس Hot Docs في مدينة تورينتو الكندية المهرجان المعتمد لدى أكاديمية أوسكار، وفي قسم السباق الرئيسي في الدورة التاسعة والستين لمهرجان لأفلام ترينتو Trento في إيطاليا وكذلك تم عرضه في القسم الرئيس لسباق آسيا في الدورة الثالثة عشر لمهرجان الأفلام الوثائقية الدولي ديمز DMZ كأهم مهرجان أفلام وثائقية في آسيا في كوريا الجنوبية.

وأحرز هذا الفيلم الوثائقي لغاية الآن جوائز تقديرية خاصة لأعضاء لجنة الحكام لجائزة الأفلام التي لها أهمية The Movies that Matter Award في المسابقة الرئيسة في الدورة السابعة عشر للمهرجان الدولي زغرب داكس Zagreb Dox في كرواتيا.

وجائزة أفضل فيلم وثائقي في المسابقة الرئيسة في الدورة الرابعة والعشرين لأفلام دين اليوم Religion Today في مدينة تورينتو في إيطاليا، والجائزة الخاصة لأعضاء لجنة التحكيم الطلابية في قسم المسابقات الرئيسية في الدورة السادسة لمهرجان أولجو Ulju الدولي في كوريا الجنوبية، والجائزة الكبرى لقسم مسابقات الدورة الثانية عشر لمهرجان الافلام الكوردية لندن بإسم السينمائي الكوردي محمد اكسوي Mehmet Aksoy أحد مؤسسي المهرجان في بريطانيا وكذلك جائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقات الأفلام الوثائقية الكوردية في الدورة الثامنة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي في اقليم كوردستان.

يشار إلى أن الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الكوردية موسكو Moscow جرت بإشراف غوليزر غردنزري Gulizer Gerddenzeri بهدف عكس الثقافة والتاريخ الكوردي، وكذلك الحياة المعاصرة لهذه الأمة برعاية وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، بعرض ٥٤ فيلماً سينمائياً وأفلام وثائقية شارك فيه سينمائيون من ٨ دول أجنبية وبدعم من "كارو آرت" في صالات المركز السينمائي (أوكتوبر) وفي مدينة موسكو في سينما KARO 11Ohta في مدينة سان بطرسبيرغ في روسيا.