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الخارجية الفنلندية: اقليم كوردستان منطقة مهمة في الشرق الاوسط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T14:46:55+0000
الخارجية الفنلندية: اقليم كوردستان منطقة مهمة في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ اكدت وزارة الخارجية الفنلندية، يوم الخميس، ان لاقليم كوردستان مكانة مهمة في الشرق الاوسط والتمتين العلاقات معها امر ضروري، مشيرة الى سعيها لتقديم الخدمات في مختلف المجالات لمناطق الاقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لإدارة كرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ممثل وزير الخارجية الفنلندي بوريو مارسون، يرافقه ممثل محافظة هانكو، التقوا اليوم بالمشرف على ادارة كرميان للاطلاع على المنطقة وبغية تقديم الخدمات.

وقال ممثل الخارجية الفنلندية خلال اللقاء، ان "كوردستان لها مكانة مهمة في الشرق الاوسط، لذلك نريد ان تكون لنا علاقات متينة مع اقليم كوردستان".

واضاف "نريد عن طريق علاقاتنا تقديم خدمات لكرميان في المجالات المختلفة، خاصة مجال انتاج الطاقة والبيئة والتربية".

من جانبه، اكد ممثل محافظة هانكو، محمد نزري، على "اهمية العلاقات بين محافظة هانكو وادارة كرميان، للاستفادة من تجرية تلك المحافظة".

من جهته، قال المشرف على ادارة كرميان، جلال نوري، ان "لكرميان مكانة مهمة من الناحية الجغرافية"، مضيفا ان "ادارة كرميان يتم التعامل معها كمحافظة من قبل حكومة اقليم كوردستان ولها حدود مشتركة مع ايران والمحافظات العراقية".

واشار الى ان المنطقة "تمتلك ثروات طبيعية من النفط والغاز والفحم واراض زراعية شاسعة ونهر سيروان، كذلك جعل من كرميان منطقة مهمة".

ولفت الى ان "منطقة كرميان قدمت العديد من الضحايا في عمليات الانفال والابادة الجماعية للشعب الكوردي ولحقت بها اضرار كبيرة"، متمنيا افتتاح "مركز ثقافي في كرميان لخدمة اهالي المنطقة".

وذكر البيان ان "الوفد الفنلندي ابدى استعداده للتنسيق والعمل في كرميان ولهذا الغرض اكد الاستمرار والاهتمام بالعلاقات بين الطرفين".

 

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