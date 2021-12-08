الخارجية العراقية تقدم لرئيس كوردستان نبذة عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين

شفق نيوز/ قدمت الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني نبذة عن اجتماعاتها مع دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة المهاجرين في بيلاروسيا وبولندا.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخيرالله.

وبينت أن الخير الله قدم نبذة عن لقاءاته واجتماعاته الخاصة خلال مشاركته في اجتماع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي مندوباً عن العراق لمسألة المهاجرين في بيلاروسيا وبولندا.

وأشار البيان إلى أن مسٲلة التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية العراقية وبين دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة المهاجرين، وأحوال اللاجئين وتأثيره على العلاقات الدبلوماسية للعراق، كان محوراً آخراً للقاء.