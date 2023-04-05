الخارجية التركية تفصح سبب إغلاق مطار السليمانية: العماليون اخترقوا المطار وسط تهديد للأمن الجوي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.

وقالت الخارجية التركية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 نيسان/ ابريل الجاري".

وبينت أن "هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي".

واشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/ يوليو المقبل، على أن "يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث" حتى ذلك التاريخ.

ويوم أمس الأول الاثنين، اعلن مطار السليمانية الدولي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية أخبرتنا عن طريق بريد إلكتروني انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارا من هذه الليلة".

وأضاف أن "مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات"، مؤكدا أن "إدارة المطار خاطبت الجانب التركي لبيان أسباب تعليق الرحلات ومتى َ عودتها".

ويوم أمس الثلاثاء، اعلن مطار السليمانية الدولي، إن الخطوط الجوية التركية قررت إلغاء جميع الرحلات إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري.

وقال هاندرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".

وأضاف "لقد طلبنا من هيئة الطيران التركية توضيحا من خلال حكومة إقليم كوردستان وهيئة الطيران العراقية"، مؤكدا إنه ليس لديهم أسباب فنية وأمنية ومالية وإدارية لتعليق الرحلات.

وأشار هيوا؛ إلى ان "عددا كبيرا من السائحين سيواجهون مشاكل" بسبب هذا التعليق.