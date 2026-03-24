الخارجية التركية تعزي إقليم كوردستان بضحايا البيشمركة

عزّا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، إقليم كوردستان بسقوط ضحايا من قوات البيشمركة جراء القصف بصواريخ باليستية استهدف مقر لهم في الإقليم.

وذكر بيان من رئاسة الحكومة في إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نقل خلاله تعازيه ومواساته وتضامنه الشخصي وتضامن تركيا إلى رئيس الحكومة باستشهاد ستة من البيشمركة جراء الهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية على قوات البيشمركة. كما تمنى وزير الخارجية التركي الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير الخارجية التركي على اتصاله وتضامنه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بصواريخ باليستية طال مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة، واصفة إياه بـ"هجومٍ غادرٍ ينضح بالخيانة نُفذ بـ6 صواريخ باليستية إيرانية".