الحيوانات في "جافي لاند" السليمانية.. واقع حال يُرثى له

شفق نيوز / انتقدت منظمة "هنا الحيوان" في إقليم كوردستان، يوم السبت، سوء إدارة وضع الحيوانات في مشروع "جافي لاند" السياحي بمحافظة السليمانية.

وقالت رئيسة المنظمة شادي علي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحيوانات في مشروع جافي لاند يعانون أكبر المعاناة بسبب المكان الذي لا يقيهم حرارة الشمس اللاهبة، علماً أن أغلب الحيوانات الموجودة في هذا المشروع يفترض أن تعيش في أجواء حرارية منخفضة".

وأضافت شادي، أن حرارة الأجواء، والمكان غير الملائم ليس المشكلة الوحيدة التي تعانيها هذه الحيوانات، لكن سوء وقلة الغذاء سبب آخر لموت هذه الحيوانات بشكل يومي".

وأكدت أن المنظمة تحدثت مع إدارة المشروع، وبينت الأخيرة أنها تمنح نسبة 50% من احتياجات الغذاء لتلك الحيوانات، وينتظرون أن يقوم الزوار بتقديم تكملة ما تحتاجه تلك الحيوانات من غذاء، معتبرة ذلك "مخالفاً للمعايير".

وأشارت شادي، إلى أن "الحيوانات في هذا المشروع، تعاني كذلك من ضغط نفسي نتيجة غياب ثقة التعامل مع الحيوان من قبل المواطنين، نتيجة غياب مفهوم الإنسانية لدى الكثير منهم".