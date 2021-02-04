الحياة تعود إلى طبيعتها في شمال وشرق وسوريا بعد إلغاء الحظر الصحي

شفق نيوز/ عادت الحياة لطبيعتها في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، بعد إنهاء الحظر الكلي و الجزئي اللذين فرضتهما كإجراء احترازي من فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال د.مصطفى كلش الرئيس المشارك لهيئة الصحة وعضو خلية الأزمة في قامشلي لوكالة شفق نيوز؛ إن "خلية الازمة للادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قررت رفع الحظر الجزئي والكلي في مناطقها بعد جلستها الاخيرة يوم أمس (3 شباط 2021).

واضاف كلش؛ أنه "في ظل تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 وخاصة في الأيام الاخيرة من شهر كانون الثاني بنسبة 50 % بعد اجراء احصائية وبيانات لحالات الاصابة في المنطقة قررت الخلية إلغاء كافة القرارات المتعلقة بالحظر".

وبيّن مصطفى؛ أن "الحياة توقفت في اغلب مدن شمال وشرق سوريا منذ بداية آذار الماضي خاصة في أيام الحظر الكلي نتيجة ازدياد نسبة الإصابات، حيث توقفت حركة السير بين المدن وتعطلت أشغال السكان بنسبة كبيرة".

وأكد مصطفى؛ أن "هذا القرار، جاء لمنح الاهالي فسحة أمل جديدة بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي بعدما شعرت بالملل وعانت من قرارات الحظر كثيرا، وبالاخص عمال المطاعم السياحية الذين تضرروا من الحظر".

وشدُد مصطفى على "أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ، فهدفنا هو حماية السكان من الفيروس".

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 8523 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و 1218 حالة شفاء منذ بداية الحظر في أواخر آذار 2020 ولغاية اليوم 4 شباط 2021.