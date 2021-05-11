الحوالات الخارجية تبث الحياة في أسواق القامشلي قُبيل العيد

شفق نيوز/ شهدت أسواق القامشلي، كبرى المدن الكوردية في سوريا، حركة نشطة قبيل حلول عيد الفطر بالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي في عموم سوريا مع خسارة الليرة السورية أكثر من 60 في المئة من قيمتها مقابل العملات الأجنبية مقارنة بالعام الماضي.

وسجل الدولار الأمريكي الواحد يوم الثلاثاء سعر صرف 3075 ل.س في سوق القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقال هوزان سلو صاحب أحد محلات الحوالات بمدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "الاف العوائل تلقت حوالات مالية من أقاربها المقيمين خارج البلاد وبشكل خاص من إقليم كوردستان وأوروبا بمناسبة قرب عيد الفطر".

وأشار سلو إلى ان "الحوالات الواردة إلى القامشلي وبقية المدن الكوردية ساهمت في إنعاش أسواق المنطقة التي كانت تعاني من الركود جراء انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وفرض حظر تجوال كلي خلال الشهر الماضي لمواجهة انتشار كورونا".

وتشهد عموم أسواق مناطق الإدارة الذاتية حالة من الركود مع تدهور الوضع الاقتصادي في عموم البلاد وتلف معظم المحاصيل الزراعية جراء شح الأمطار.

ويعتمد نسبة كبيرة من أهالي مناطق الإدارة الذاتية على واردات الزراعة كمصدر رئيسي لدخلهم.

وقالت أمينة كاباري من مدينة الحسكة ولديها ولدان يقيمان في ألمانيا، لوكالة شفق نيوز إن "أبنائي أرسلوا لي مبلغ 200 يورو، ما يعادل أكثر من 700 ألف ليرة سورية ولولاهم لما تمكنا من شراء اللباس لاشقائهم الصغار ولا شراء سكاكر وحلوة العيد".

وأضافت أن "أغلب العوائل لا يتجاوز دخلها الشهري 200 ألف ليرة سورية وهذا المبلغ لا يكفي لتأمين الطعام والمواد الأساسية لأسبوع، فكيف بإمكانهم شراء حاجيات العيد؟".

وأشار كاباري إلى أنه "لولا مساعدة الأبناء والعوائل المقيمة في الخارج لاقاربهم لما تمكن غالبيتنا من شراء حاجيات العيد في ظل الغلاء الفاحش حيث سعر كيلو سكاكر الضيافة يتجاوز 12 ألف ليرة سورية".

من جانبه، قال حسن وهو أحد أصحاب محلات السكاكر والحلوى بمدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "ثمن الحلويات والسكاكر ارتفع بنسبة تتجاوز 100 في المئة مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح أن "تكلفة شراء كمية محدود من ضيافة العيد تتجاوز 100 ألف ليرة سورية".

ويتقاضى العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية رواتب تبلغ 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى فيما يتقاضى العاملون في مؤسسات الحكومة السورية راتب قدره 60 ألف ليرة سورية شهريا.