الحل لدى بغداد.. خسائر بقيمة 10 مليارات دينار تلحق بمربي دواجن كوردستان

شفق نيوز/ كشفت جمعية مربي الدواجن في محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها أصحاب الحقول في اقليم كوردستان نتيجة استمرار منع تصدير الدواجن ومنتجاتها إلى محافظات الوسط والجنوب من قبل السلطات الاتحادية، ما يهدد بانهيار هذا القطاع في الإقليم.

وقال مسؤول الجمعية ناظم عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر التي لحقت بمربي الدواجن في الإقليم خلال الفترة الماضية بلغت قرابة 10 مليارات دينار، نتيجة إجراءات المنع غير المبررة لتصدير الدواجن من محافظات إقليم كوردستان إلى بقية محافظات العراق".

وأضاف عبد الله: "خلال الأشهر الماضية قمنا بزيارة مجلس النواب العراقي والتقينا بلجنة الزراعة، وطالبنا بضرورة إنهاء هذا التمييز ومعالجة الظاهرة التي تضر بالسلة الغذائية المشتركة بين جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان، والتي يفترض أن تعمل ضمن منظومة أمن غذائي موحدة".

وأشار إلى أنه "على مدى عام ونصف، جرى منع شبه كامل لتصدير الدواجن إلى محافظات الوسط والجنوب، بينما كانت في السابق تُصدّر يومياً نحو 250 شاحنة من محافظات السليمانية وأربيل ودهوك باتجاه تلك المحافظات، إلا أن العدد انخفض حالياً إلى ما بين 40 و50 شاحنة فقط".

وكشف عبد الله أن "أصحاب الشاحنات يضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين دينار مقابل السماح بدخول كل شاحنة إلى محافظات الوسط والجنوب، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المربين ويهدد استمرارية عملهم".

وفي هذا السياق، ناشدت جمعيات مربي الدواجن في السليمانية رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بـ"التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، ورفع القيود المفروضة على حركة المنتجات المحلية، بما يضمن العدالة في توزيع الفرص الاقتصادية بين جميع المحافظات".

و حذر عبد الله من أن "استمرار هذا المنع قد يؤدي إلى إفلاس شامل في قطاع تربية الدواجن في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "جميع حقول الدواجن مهددة بالتوقف في حال لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذا الملف".

ويُعد قطاع تربية الدواجن من القطاعات الاقتصادية المهمة في إقليم كوردستان، حيث يوفر آلاف فرص العمل ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ورغم وجود فائض في الإنتاج، فإن مربي الدواجن يعانون من مشاكل التسويق نتيجة القيود المفروضة على التصدير إلى المحافظات العراقية الأخرى، ما يهدد بمزيد من التدهور في القطاع.