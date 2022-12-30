الحكيم يدعو لرسم العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة

شفق نيوز/ دعا زعيم التحالف "الوطني" عمّار الحكيم، يوم الجمعة، إلى رسم العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال الحكيم خلال استقباله اليوم رئيس الإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، حيث تداولا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان.

وقال الحكيم إنه "تبادلنا وجهات النظر حول الواقع العراقي"، مؤكدا على "أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية".

وشدد على رسم العلاقة بين بغداد و إقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات فضلا عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة.

وأكد الحكيم أيضا أهمية التنسيق الأمني، مبينا أن "الإرهاب يمثل تهديدا أمنيا يتطلب تضافر الجهود وتبادل المعلومات والتحرك بروح الفريق الواحد لرصد أي تحرك للإرهابيين مع إدامة العمليات الاستباقية والإفادة من خسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية".