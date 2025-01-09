الحكيم من السليمانية: الشراكة بين العرب والكورد أساس بناء عراق جديد

شفق نيوز/ أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، يوم الخميس، على أهمية تعزيز الشراكة بين العرب والكورد لتحقيق تطلعات الجميع، فيما دعا إلى تحمل الحكومات والمجتمع مسؤولية توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في جمعية قصار القامة بمحافظة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن هذه الزيارة امتداداً لعقود من التواصل مع شعب كوردستان، وهذا التواصل رسّخ المحبة والتعاطف مع أهالي السليمانية.

وأشار إلى مواقف المرجعية الدينية، مستذكراً موقف الإمام السيد محسن الحكيم في منع استهداف الكورد، وما تبعه من مواقف مماثلة في عهد والمرجع الديني الراحل محمد باقر الحكيم، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراق عبد العزيزي الحكيم، مما يعكس عمق الشراكة التاريخية بين العرب والكورد.

وفي حديثه عن ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح الحكيم "الإعاقة ليست في الجسد بل في الفكر والسلوك"، مشيراً إلى أن "الله يعوض ذوي الإعاقة بقدرات ومواهب مميزة".

وأضاف "على الحكومات والمجتمع تحمل مسؤولية توفير احتياجات هذه الفئة ودعمها لتحقيق العدالة الاجتماعية"، داعياً إلى العمل الجاد لتحقيق تطلعات ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم المشروعة.

كما شدد الحكيم على ضرورة مواصلة الجهود لبناء عراق جديد، موضحاً أن العرب والكورد كانوا شركاء في مقارعة الدكتاتورية، ويجب أن تستمر هذه الشراكة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع العراقيين.

وجدد تأكيده على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مكونات الشعب العراقي، مشيراً إلى أن بناء عراق جديد يتطلب التكاتف والالتزام تجاه الفئات المهمشة.

وتأتي تصريحات الحكيم ضمن جولته في محافظة السليمانية، حيث زار عدة مؤسسات اجتماعية والتقى بممثلين عن مختلف الشرائح، كما أن تصريحاته تسلط الضوء على القضايا الملحّة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل دعوات مستمرة لتكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم هذه الفئة.