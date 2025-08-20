الحكومة المحلية: أكثر من 5000 آلاف دونم تضررت جراء الحرائق في حلبجة

شفق نيوز - حلبجة

أعلنت رئيس الحكومة في محافظة حلبجة نوخشه ناصح، يوم الأربعاء، أن أكثر من 5 آلاف دونم من الأرضي قد تضررت كحصيلة اولية للحرائق التي اندلعت في مساحات طبيعية داخل المحافظة.

وقالت ناصح في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه تمت السيطرة على تلك الحرائق، مبينة أن مديرية الشرطة والدفاع المدني في حلبجة ستباشر بالتحقيق في الحادث، وسنعلن عن النتائج بعد انتهاء التحقيقات.

وأكدت أن أيَّ شخص يثبت تسببه بتلك الحادثة سينال عقوبته جزءاً لما فعل و بموجب القانون، مضيفة أن المناطق التي اندلعت بها الحرائق جبلية وعرة، وللاسف بعضها مزروعة بالالغام، ولكن الدفاع المدني كان له دور جيد للغاية في التعامل مع الحادث.

وتابعت ناصح القول، إن فرق الدفاع المدني في حالة تأهب لمواجهة أي احتمال من تجدد اندلاع النيران في مناطق الحرائق.

ولقي شخصان من أبناء محافظة حلبجة مصرعهما خلال محاولتهما إخماد حرائق اندلعت في غابات تابعة للمحافظة والتي استمرت لمدة 3 أيام على التوالي.