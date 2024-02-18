الحكومة المحلية في أربيل تحيي ذكرى إغتيال فرانسو حريري (صور)

شفق نيوز/ أحيت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، ذكرى اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرانسو حريري.

وأقامت حكومة أربيل مراسم ذكرى اغتيال الحريري في حفل تأبيني في (شارع 60) حضره مسؤولون في الحزب الديمقراطي والبيشمركة.

وتعرض فرانسو حريري لعملية اغتيال من قبل جماعة مسلحة، حيث توفي متاثراً بإصابته في يوم 18 شباط/فبراير 2001.

ولد فرانسو حريري في بلدة حرير بمحافظة أربيل عام 1937 وهو مسيحي الديانة وآشوري القومية، تخرج من دار المعلمين باربيل عام 1960، وقاتل ضمن صفوف قوات البيشمركة الى جانب الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني وكان أحد اكثر المقربين منه.