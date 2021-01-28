الحكومة المحلية في دهوك تخصص أكثر من 150 مشروعا لقضاء واحد

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس ان 151 مشروعا خدميا سيتم تنفيذها في قضاء العمادية منها 40 مشروعا قيد التنفيذ فيما تم اكمال 17 مشروعا اخر .

واوضح تتر في مؤتمر صحفي بالعمادية عقب تفقده مشاريع المنطقة اليوم، أن "المشاريع المتبقية تأخرت إحالتها الى الشركات بعد إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي"، مضيفا أنه "تتم حاليا مراجعة اقيام هذه المشاريع وفق السعر الجديد للدولار ".

واضاف ان عدد المشاريع المقرة 151 مشروعا بعد زيارة رئيس الحكومة مسرور البارزاني لمنطقة العمادية قبل مدة، مشيرا الى ان "هذه المشاريع توزعت على ست نواحي اضافة الى مركز قضاء العمادية بتكلفة مالية تُقدر بأكثر 80 مليار دينار".