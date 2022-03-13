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الحكومة المحلية تنفي وجود مقار إسرائيلية في أربيل: القصف أسفر عن إصابة شخصين بجروح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-13T07:14:36+0000
الحكومة المحلية تنفي وجود مقار إسرائيلية في أربيل: القصف أسفر عن إصابة شخصين بجروح

شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو،الأحد، أن القصف الذي استهدف المحافظة في وقت مبكر من صباح اليوم اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح، نافيا في الوقت ذاته مزاعم وسائل اعلام ايرانية بانه استهدف مقار للموساد الاسرائيلي.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم قرب قلعة أربيل الأثرية، إن الغرض من القصف استهداف مجمع القنصلية الامريكية التي هي قيد الإنشاء إن الهجوم لم يحقق هدفه إلا أن الصواريخ الـ12 سقطت المأهولة بالسكان المدنيين، مشيرا إلى أن القصف اسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة جدا، ولم تستوجب حالتهما الرقود في المستشفى.

تتمة..

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