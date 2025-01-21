الحكومة القطرية توجه دعوة رسمية لمسرور بارزاني لزيارة الدوحة

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تلقي دعوة رسمية من الحكومة القطرية لزيارة الدوحة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في إطار لقاءاتنا المتواصلة على هامش منتدى دافوس، اجتمعنا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتبادلنا خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وناقشنا كذلك الوضع العام في العراق".

وأضاف "وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، دعوة إلينا لزيارة قطر".

وتابع بارزاني "وشكّلت التطورات والمستجدات على الساحة السورية محوراً آخر في مباحثاتنا، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده لجهود الرئيس مسعود بارزاني الرامية إلى التقريب بين الأطراف الكوردية والسورية. كما اتفقنا على أهمية صون أمن واستقرار وحقوق مختلف المكونات في سوريا".