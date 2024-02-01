الحكومة العراقية ترسل 618 مليار دينار لكوردستان ومالية الإقليم توزع الرواتب غداً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، إيداع مبلغ مالي مقداره 618 مليار دينار في حسابها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إيداع (618) في حسابها المصرفي في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي، وهو ما يُشكِّل (65%) فقط من إجمالي المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب في اقليم كوردستان.

ووفقا للبيان، فإنه بعد وصول المبلغ الى المديرية العامة للمصارف التجارية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، ومع الإيرادات الداخلية البالغة (325) مليار دينار اللازمة لسد العجز سيتم البدء بتوزيع الرواتب على الموظفين ومن يتقاضونها في اقليم كوردستان اعتبارا من يوم الجمعة المصادف يوم 2 من شهر شباط الجاري.