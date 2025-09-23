الحكومة العراقية تقرر صرف رواتب الموظفين الكورد لشهر تموز

شفق نيوز- بغداد

قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهر تموز الماضي.

وقال مصدر حكومي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته المنعقدة حالياً صرف رواتب شهر تموز لموظفي إقليم كوردستان".

وأضاف المصدر، أن "مجلس الوزراء، بانتظار الاتفاق على الايرادات غير النفطية مع الإقليم، لصرف باقي رواتب الأشهر المتبقية (اب، أيلول)".

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم 26 آي الماضي،، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.