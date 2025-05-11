الحكومة العراقية تقرر تسلم 400 الف طن من القمح من مزارعي اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن الحكومة العراقية قررت عبر وزارة التجارة تسويق 6 ملايين طن فقط من محصول القمح المنتج لهذا العام، في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان نحو 400 ألف طن.

وقالت وزير الزراعة في الإقليم بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية قررت تسلم ستة ملايين طن فقط من القمح، مقابل ثمانية ملايين طن العام الماضي.

وأضافت أنه، "تمّ تسلم 750 ألف طن من محصول القمح لإقليم كوردستان العام الماضي، فيما سيتم تسلم 400 ألف طن هذا العام"، مستدركة القول إن "الحكومة العراقية قررت تسلم جميع القمح المنتج في العراق سواء كان داخل أم خارج الخطة الزراعية لهذا الموسم".

وذكرت الوزير أيضا "لقد عملنا في وزارة الزراعة على خطة لتطوير بذور مقاومة لتغير المناخ، ولهذا الغرض، تسلمنا 6 آلاف طن من بذور القمح العام الماضي، و سنتسلم هذا العام 10 آلاف طن منها، وسنقوم بتنظيفها ومعالجتها وطلائها".

وأردفت أن، "حكومة إقليم كوردستان "ستدعم 60% من أسعار تلك البذور، وهي المرة الأولى التي يُمنح فيها هذا الدعم لمؤسسات معتمدة ومسجلة".

وتابعت طالباني القول إنه، "الآن أصبح لدينا بذورنا الخاصة، ولا نحتاج إلى استيرادها، ونخطط لتصديرها في السنوات المقبلة".