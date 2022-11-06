الحكومة العراقية تعد بحل مشكلة تأخر توزيع مادة الدقيق في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، كمال مسلم، يوم الأحد، أنه تلقى وعوداً من وزارة التجارة الاتحادية بمعالجة مسألة التأخير في توزيع مادة دقيق القمح ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، "صحيح أن هناك تأخيراً في توزيع هذه المادة إذ أن حصة الدقيق لشهر نيسان/أبريل تم توزيعها مؤخرا في إقليم كوردستان، وفي باقي أجزاء العراق وزعت حصة الدقيق لشهر حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف "إننا بحثنا هذا الموضوع مع وزارة التجارة الاتحادية في زيارة اجريناها قبل نحو أسبوعين وقد وعدت بحل هذه المشكلة وتوزيع الحصص الأخرى المتأخرة".