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الحكومة العراقية تعترف بمنفذ حدودي جديد بين إقليم كوردستان و إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T08:10:16+0000
الحكومة العراقية تعترف بمنفذ حدودي جديد بين إقليم كوردستان و إيران

شفق نيوز/ أعلن محافظ كوردستان غرب إيران "بهمن مرادنيا" يوم الاربعاء أن الحكومة العراقية وافقت على الاعتراف بشكل رسمي بمنفذ "سيرانبند" الحدودي، واصفا الحدث بأنه "امر مهم جدا" لتطوير التجارة في هذه المحافظة وبالاخص مدينة "بانه".

ونقلت وكالة "أرنا" الايرانية الرسمية عن "مرادنيا" قوله إن موافقة الحكومة العراقية والاعتراف بمعبر "سيرانبند" بانه الحدودي، يسهم في تطوير التجارة في هذه المدينة والمحافظة ونمو العلاقات التجارية مع كوردستان العراق.

وأعلن عن إعادة فتح الأسواق الحدودية لـ"مله خورد سروآباد" و"خانم شيخان"  في مدينة مريوان اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف، إن استئناف أنشطة هذه الأسواق سيساعد على إنعاش المناطق الحدودية وتوفير فرص عمل لأهاليها.

وأشار محافظ كوردستان إلى أن نشاط هذه الأسواق سيؤدي إلى تطوير سوق مدينتي بانه ومريوان، منوها الى أن سكان المناطق الحدودية في هاتين المدينتين بامكانهما استيراد عدد من السلع والأجهزة المنزلية وبالتالي توفير مصدر دخل لأنفسهم.

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