الحكومة العراقية تشرع بتوزيع مستحقات مزارعي كوردستان عن تسويق القمح لهذا الموسم

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ووزارة التجارة الإتحادية، يوم الخميس، عن البدء بتوزيع المستحقات المالية لمزارعي الإقليم عن تسويق محصول القمح للوجبة الأولى لهذا الموسم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم نوزاد الشيخ كامل، ومدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة الاتحادية ابتهال هاشم في مدينة أربيل.

وقال الشيخ كامل خلال المؤتمر، إن المجموع الكلي للمستحقات المالية للوجبة الأولى عن تسويق محصول القمح من مزارعي الإقليم تبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي.

وأضاف أن الوزارة تسلمت صكاً بمبلغ 4 مليارات دينار سيتم توزيعها للوجبة الثانية، منوها إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تسلمت صوامع الحبوب في الإقليم 50 الف طن من محصول القمح.

وتابع الشيخ كامل "نتعهد للمزارعين بالوفاء بالوعود التي قطعناها لهم في تسليم مستحقاتهم بموعدها المحدد، وندعوهم الى تسليم كميات القمح المنتجة لديهم".

بدورها قالت مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة ابتهال هاشم، إن موسم التسويق بدأ في محافظات الاقليم في يوم 28 من شهر أيار الماضي، مؤكدة ان عملية التسويق مستمرة بنفس الوتيرة.

وأكدت أن وزارة التجارة عملت على توفير مستحقات الفلاحين، وهذه المستحقات ستكون مهيئة بالكامل.