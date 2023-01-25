بغداد ترسل مليوني لتر من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية سترسل مليوني طن من النفط الأبيض إلى الإقليم الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الحكومة العراقية سترسل إسطولاً مكونا من 60 ناقلة بكمية تبلغ مليوني لتر من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أنها ستقوم بتوزيع هذه الكمية من النفط مجانا بالتعاون مع المحافظات والإدارات المستقلة.

تتمة..