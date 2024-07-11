الحكومة الاتحادية تقرر صرف رواتب القوات الامنية في اقليم كوردستان لشهرين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية قررت صرف رواتب القوات الأمنية والعسكرية للإقليم لشهري أيار وحزيران الماضيين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان اليوم، إنه بعد اتصال بين رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني تقرر صرف رواتب شهري ايار و حزيران للقوات الامنية في اقليم كوردستان.

وكان وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، ان الحكومة الاتحادية وافقت على صرف رواتب قوات البيشمركة.

وخلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل المرتبات الشهرية للموظفين في اقليم كوردستان باستثناء رواتب العسكريين، ويقول مسؤولون كورد في حكومة الاقليم انه: لا توجد اية مشاكل سياسية او قانونية وراء ذلك، وإن الامر يعود الى مسائل فنية وتدقيق قوائم عناصر قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي.