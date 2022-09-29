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الحكومة الاتحادية تطلق مستحقات فلاحي اقليم كوردستان لثلاثة أعوام

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T16:54:46+0000
الحكومة الاتحادية تطلق مستحقات فلاحي اقليم كوردستان لثلاثة أعوام

شفق نيوز/ كشفت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، نرمين معروف غفور، يوم الخميس، عن موافقة بغداد على صرف مستحقات مزارعي القمح في اقليم كوردستان لثلاثة اعوام ماضية.

وقالت غفور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مستحقات الفلاحين للأعوام 2014، و2015، و2016 سيتم صرفها في اطار قانون الامن الغذائي، ومجلس الوزراء سيطلقها خلال الايام القليلة المقبلة.

واشارت الى انها واصلت جهودها في الأسابيع الأخيرة لحل المعوقات القانونية والإدارية بين وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية في إطار قانون الأمن الغذائي.

واضافت "لحسن الحظ، وكما هو موضح بكتاب وزارة المالية، فقد تمكنت من تذليل معظم هذه العقبات ولم يبق سوى الموافقة على دفع الأموال في من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

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