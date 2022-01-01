الحكومة الاتحادية تشرع بتوزيع البنزين في محطات الوقود بالسليمانية

شفق نيوز/ مع بداية العام 2022 شرعت الحكومة الاتحادية في توزيع مادة البنزين على محطات تعبئة الوقود في محافظة السليمانية.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية النفط والمعادن في السليمانية، فإن سيتم توزيع البنزين بسعر 690 ديناراً عراقياً للتر الواحد اعتبارا من يوم السبت 1 - 1 - 2022 في خمس محطات وهي كالاتي:

1-محطة تعبئة وقود طاسلوجا، الطريق بين السليمانية وطاسلوجة.

2- محطة تعبئة وقود "دوله رووت" قرب متنزه المدينة. ب

3-محطة وقود حلبجة، الطريق بين السليمانية - قرداغ أمام فرع النازحين في تانجرو.

4-محطة تعبئة الوقود "حلبجة كروب" أمام البوابة الثانية لمركز "فاميلي مول" للتسوق. ب

5-محطة تعبئة وقود "بكرجو" في حي بكرجو، بجوار مبنى البلدية.