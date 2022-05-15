الحكومة الاتحادية ترسل 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أرسلت الحكومة الاتحادية، اليوم الأحد، 200 مليار دينار عراقي لتمويل رواتب الموظفين والعاملين ضمن القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع في حكومة الاقليم لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية الاتحادية اودعت 200 مليار دينار في حساب فرع البنك المركزي في أربيل بهدف تمويل رواتب الموظفين لشهر نيسان/أبريل الماضي.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم قد باشرت في التاسع من شهر ايار الجاري بتوزيع رواتب شهر نيسان الماضي.

وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قد صرح في يوم الأربعاء الماضي بأن الرواتب الشهرية الإجمالية تتطلب حوالي 616 مليون دولار.

وأوضح أن الرواتب يتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسل الحكومة الاتحادية 138 مليون دولار، لافتا إلى أنه في شهر كانون الثاني، وشهر شباط لم تأت الأموال التي كان من المفترض أن ترسلها بغداد لتمويل رواتب موظفي الإقليم.