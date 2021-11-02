الحكومة الاتحادية ترسل 200 مليار دينار رواتب موظفي الاقليم وتعوض متضرري السيول

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

جاء ذلك وفقاً لما نشره المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث إن بغداد قررت أيضا إرسال ثلاثة مليارات دينار لتعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت محافظة أربيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد عزت في وقت سابق من اليوم سبب تأخر توزيع الرواتب على معظم العاملين في القطاع العام إلى حدوث مشكلة في تجميع الإيرادات المالية الداخلية في الإقليم إضافة إلى عدم وصول المبالغ المالية المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل هذه الرواتب والبالغة 200 مليار دينار شهريا.