الحكومة الاتحادية تدرج المستحقات المالية لفلاحي الإقليم ضمن موازنة العام 2022

شفق نيوز/ قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى يوم الجمعة أن الحكومة الاتحادية تعتزم إدارج المستحقات المالية لفلاحي الإقليم عن تسويق الحنطة لثلاث سنوات ضمن موازنة العام الحالي.

وقال عيسى في بيان اليوم، إنه التقى علاء احمد الجبوري وزير التجارة في مكتبه، وانه اكد خلال اللقاء على دفع مستحقات فلاحي كوردستان للسنوات التسويقية ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦.

وأضاف أن وزير التجارة وعد بالتعاون ومعالجة تلك المستحقات من خلال إدراج المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين في قانون ميزانية ٢٠٢٢.

وكان العشرات من الفلاحين الكورد قد تظاهروا ، يوم الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد لمطالبة الحكومة المركزية بصرف مستحقاتهم لثلاثة أعوام.

وقال احد الفلاحين ويدعى محمد قاسم لوكالة شفق نيوز، إن "الفلاحين سلموا الحنطة لوزارة التجارة الاتحادية ولكن الحكومة المركزية لم تصرف مستحقاتهم للاعوام 2014 - 2015 -2016 التي لم تصرف في وقتها".

واشار الى "زيارة وفد منهم الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التدخل في قضيتهم".