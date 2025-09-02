الحكم على شاسوار عبدالواحد بالحبس 5 أشهر

شفق نيوز- السليمانية

أصدرت محكمة السليمانية، حكماً بحبس شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، لمدة 5 أشهر.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القرار استند إلى الأدلة والوثائق المقدمة في ملف القضية، التي تعود إلى الشكوى المقدمة ضد عبدالواحد بموجب المادة (431) من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على تجريم التهديد بارتكاب جناية ضد شخص أو ممتلكاته، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك عندما يقترن هذا التهديد بطلب أو تكليف بفعل ما أو الامتناع عنه.

ويعاقب القانون بموجب تلك المادة كل من يرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس.

وفي هذا السياق، أشار فريق الدفاع عن عبدالواحد في بيان، اطّلعت عليه الوكالة، إلى أن "الجلسة لم تكن قانونية، ونطالب بإطلاق سراح موكلنا فوراً"، مؤكداً أن "حراك الجيل الجديد سيواصل نشاطه السياسي، وسيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقيق نتائج أوسع، سواء كان رئيسه خارج أم خارج السجن".

واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/أغسطس الماضي، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية.

وعبد الواحد، يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.

وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/أغسطس الجاري تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، لتقرير أيضاً تأجيلها إلى اليوم، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.

وبحسب مركز "ميترو" الحقوقي، فإن أمر الاعتقال جاء على خلفية قرار صادر عن محكمة جنح السليمانية، التي حكمت غيابياً على عبد الواحد بالحبس ستة أشهر، إضافة إلى دفع أتعاب المحاماة البالغة ستة ملايين دينار عراقي.