الحسان يتجول في أسواق أربيل ويستمتع بتجربة الثقافة الكوردية (صور)

شفق نيوز/ في زيارة تعكس اهتمامه بالثقافة المحلية، تجول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال جولته، توقف الحسان في مقهى ماجكو الشهير، حيث احتسى الشاي التقليدي، قبل أن يتوجه إلى مطعم كباب ياسين الشهير لتذوق أحد أشهر الأطباق الكوردية، كباب أربيل.

كما أبدى الحسان إعجابه بالزي الكوردي التقليدي، وطلب تجهيز زي كوردي خاص به، معرباً عن رغبته في ارتدائه خلال احتفالات الربيع القادمة.