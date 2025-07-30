الحسان: الأمم المتحدة تجاهد لتطبيق اتفاقية سنجار ولا موعد نهائي لحسم ملف النزوح

شفق نيوز- دهوك

أكد رئيس بعثة الأم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، محمد الحسان، يوم الأربعاء، أن المنظمة الأممية تعمل جاهدة لتطبيق اتفاقية سنجار لتهيئة الأوضاع وإعادة النازحين، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية تعيين موعد محدد لحسم ملف النزوح.

وقال الحسان خلال مؤتمر صحفي عقده في أحد مخيمات النزوح بمحافظة دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأالامم المتحدة تعمل جاهدة لتطبيق اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالسعي أولاً لتحسين الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم في سنجار".

وأضاف "اتفاقية سنجار التي رعتها بعثة الأمم المتحدة صيغت وأعدت بحسن نية من قبل بغداد وأربيل"، مشدداً على أنه سيبحث مع السلطات العراقية وإقليم كردستان مسألة عودة النازحين منناطقهم وقراهم في سنجار وضرورة توفير أسباب العودة من الخدمات في مناطقهم الأصلية.

إلا أن الحسان رفض تحديد موعد لإنهاء ملف النزوح لكنه أكد أن الأمم المتحدة ستعمل على عودة النازحين "بكل أمانة وإخلاص" وأن استمرار وضع النازحين في المخيمات "لا يرقى إلى مستوى دولة كالعراق الذي يشهد أمناً واستقراراً في عموم مناطقه".

وبين أن هدف بعثة الأمم المتحدة هو دعم العراقيين كافة من زاخو إلى البصرة، متمنيآ عدم إطالة بقاء النازحين في المخيمات.