الحزب الديمقراطي يفصح عن آلية لـ" حل المشاكل" مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة زعيمه مسعود بارزاني لمناقشة المستجدات والتغيرات السياسية والحكومية في الإقليم.

واكد الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة حل المشاكل والخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على اساس مبادئ الاتفاق السياسي والإداري بين الجانبين ومنهاج الكابينة الحكومية التاسعة والذي تم توقيعه لمصلحة الطرفين".

وجاء في بيان: أن الحزب الديمقراطي وانطلاقا من حماية منجزات شعبنا التي تحققت بالدماء والنضال والشعور بالمسؤولية، من أجل حقوقنا وأهدافنا، وكذلك من أجل حماية اقليم كوردستان، أعلن فتح صفحة جديدة من العلاقات بقرار من الزعيم مسعود بارزاني و قرار المؤتمر 14 للحزب، لذلك طالبنا بعقد مفاوضات ثنائية بين الجانبين وردينا على رسائلهم بشكل واضح بأن الخلافات والمشاكل لن تحل بالتحدث على وسائل الاعلام و اصدار البيانات بل ان الطريقة السياسية والمدنية هي عقد اجتماع ثنائي ومناقشة جميع المشاكل فيه بهدف إيجاد حلول لها.

وأضاف: نؤكد مجددا أننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعدون لعقد الاجتماعات لحل المشاكل العالقة، ونرى بأن هذه هي الطريقة الأمثل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقيت الأحزاب السياسية".

واشتد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان عند سلسلة من الأحداث، من بينها، اغتيال القيادي الاستخباراتي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر هاوكار الجاف، والتوتر الذي رافق تصميم الاتحاد الوطني الكوردستاني على التمسك بمرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، ثم تلويحات من قيادات سياسية في الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"انفصال" السليمانية وحلجبة وكرميان ورابرين عن الإقليم، ومقاطعة وزراء الاتحاد جلسات الحكومة في اربيل، وشكوى رئاسة حكومة الاقليم من ان الحزب الرئيسي في السليمانية لا يسلم ايرادات منافذ حدودية للحكومة، بينما ينتقد الاتحاد الوطني حكومة مسرور بارزاني بانها لا تتبع الإنصاف في توزيع الرواتب والعائدات بين مختلف مناطق الإقليم، متهما الحكومة بفرض "حصار مخطط له" على السليمانية.