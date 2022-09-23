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‏الحزب الديمقراطي يصدر توضيحاً بشأن قانون العنف الأسري في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T19:57:39+0000
‏الحزب الديمقراطي يصدر توضيحاً بشأن قانون العنف الأسري في كوردستان

‏شفق نيوز/ أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل برلمان كوردستان، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن مشروع قانون العنف الأسري في الإقليم. ‏

وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي داخل برلمان كوردستان پيشوا هورامي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كوردستان نوضح بأن الحزب الديمقراطي لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية".

‏وأضاف هورامي، ان "الحزب الديمقراطي يحترم كل الأديان ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين اغلبية شعب كوردستان لذلك لن نسمح به جرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين".

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