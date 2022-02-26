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الحزب الديمقراطي يصدر توضيحا بشأن حصوله على 50 مقعداً برلمانياً باستفتاء أجراه للانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T08:31:10+0000
الحزب الديمقراطي يصدر توضيحا بشأن حصوله على 50 مقعداً برلمانياً باستفتاء أجراه للانتخابات

شفق نيوز/ نفت مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت إجراءها استفتاء لإنتخابات برلمان كوردستان المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، إنه قبل بضعة أيام نُشر خبر يزعم أنه استقى معلوماته عن مصدر في مؤسستنا بأنها أجرت إستفتاءً حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان، وان نتائج استطلاع الرأي هذا أظهرت بأن الحزب سيفوز بـ50 مقعداً برلمانياً.

وأضاف البيان أنه من هنا نعلن للرأي العام والأطراف كافة بأن هذا الخبر أبعد ما يكون عن الحقيقة.

كما شدد البيان على أنه لم يدلِ أي مصدر في المؤسسة بأي شكل من الأشكال بهذه المعلومات غير الصحيحة، ولم نجرِ أي استفتاء بما يتعلق بهذا الغرض، وان هذه الأنباء مزيفة وملفقة ومجانبة للحقيقة.

ووقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس (24 من شهر شباط العام 2022) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق.

غير أن منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قالت في تصريح أدلت به للصحفيين، إنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد.

وأضافت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.

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