الحزب الديمقراطي يدعو لاستئناف جلسات برلمان كوردستان وعقد اجتماع ثانٍ مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، إلى استئناف جلسات برلمان كوردستان من أجل المضي في اجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم خلال العام الحالي.

ومنذ ان صدّق برلمان كوردستان على تمديد عمره للدورة التشريعية الحالية توالت انسحابات كتل برلمانية احتجاجاً على هذا القرار مما أدى إلى عرقلة عقد الجلسات، وقد أكدت رئيس البرلمان ريواز فائق أنه يمكن عقد جلسات طارئة فقط في حال اتفقت الكتل على ذلك.

وقال بلند إسماعيل مسؤول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل بتصريح للصحفيين اليوم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز: نريد إعادة عقد جلسات برلمان كوردستان للعمل على تعديل قانون الانتخابات وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم تحضيرا لإجراء الانتخابات.

ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان في نهاية العام 2023 كما صرح قياديون في الحزب بأكثر من مناسبة غير أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون ذلك منها تعديل قانون الانتخابات، ومعارضة أطراف سياسية لعمل مفوضية الانتخابات.

وحول عقد اجتماع جديد مع الاتحاد الوطني الكوردستاني قال إسماعيل: عقدنا اجتماعا الشهر الماضي، والاتحاد الوطني لغاية الآن ليس مستعدا لعقد الاجتماع الثاني بهدف المضي في عقد اتفاق حول اجراء الانتخابات كما جرى ذلك مع اطراف وقوى وأحزاب سياسية أُخرى في الإقليم.

وأكد مسؤول الفرع الثاني للديمقراطي الكوردستاني، أنه "حاليا ننتظر موقف الاتحاد الوطني من أجل عقد الاجتماع الثاني".

وكان برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.