الحزب الديمقراطي يتحرك بعد العيد لتسوية الانسداد السياسي في إقليم كوردستان

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيشتوان صادق، يوم الأربعاء، أن الحزب - واستجابة إلى الدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني - سيستأنف المباحثات مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية بهدف التوصل لتسوية الانسداد السياسي الحاصل في إقليم كوردستان والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي قرابة عامين على إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ أربيل أوميد خوشناو عقب صلاة العيد في جامع جليل خياط.

وقال صادق وهو وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم، ان الرسالة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تحتاج إلى ترجمة عملية، ونحن في الديمقراطي الكوردستاني لدينا الاستعداد التام لتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف: "سنسعى بعد انتهاء عطلة العيد الى عقد اجتماع مع القوى السياسية خاصة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني"، مؤكداً: "نحن على تواصل مع الأطراف السياسية، والاتحاد الوطني خاصة، والأوضاع ليست بهذه الدرجة من السوء، وتوجد بعض هناك المشاكل ينبغي معالجتها".

يأتي هذا بالتزامن مع الدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء، إلى القوى السياسية في إقليم كوردستان، إلى اجتماع بعد عيد الأضحى، لمعالجة حالة الانسداد، وإنهاء الوضع السياسي "المشحون".