الحزب الديمقراطي يبحث تكوين تكتل كوردي موحد لتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إلى مدينة السليمانية للتباحث مع القوى الرئيسية فيما يخص مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق.

وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً على مستوى إقليم كوردستان في نتائج الانتخابات العراقية، ب33 مقعداً، تلاه الاتحاد الوطني ب16 مقعداً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن وفد الديمقراطي يرأسه سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وتضمن كل من عارف طيفور ودلشاد شهاب ومحمود محمد.

واجتمع الوفد فور وصوله مع رئيس حزب الاتحاد الوطني بافيل طالباني وأعضاء من المكتب السياسي.

وقال مراسلنا إن الزيارة تأتي للتباحث حول تشكيل تكتل كوردي موحد للتباحث مع القوى العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة ببغداد.

من المقرر أن يلتقي وفد الديمقراطي الكوردستاني في وقت لاحق من اليوم مع حركة التغيير