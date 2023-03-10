الحزب الديمقراطي: رئيس إقليم كوردستان سيحدد موعدا لإجراء الانتخابات هذا العام

شفق نيوز/ صرّح مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، يوم الجمعة، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.

وقال حسين اليوم للصحفيين في السليمانية، إنه "يتعين اجراء الانتخابات خلال هذا العام، وإذا لم يتم اجراؤها ستتعرض التجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان للمساءلة".

وأكد بأن، الاجتماعات متواصلة بين حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار المباحثات مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن مسألة الانتخابات.

وأشار حسين إلى ان رئيس اقليم كوردستان وخلال الفترة القريبة سيجتمع مع الاطراف السياسية وسيحدد موعدا لإجراء الانتخابات خلال هذا العام

من جهته اكد القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي خلال تصريح للصحفيين اليوم، على ضرورة اجراء الانتخابات خلال هذا العام.

وقال المفتي، إنه "في حال عدم إجراء الانتخابات فإن دعاة الديمقراطي لن يتمكنوا من الدفاع عن التجربة في الإقليم بما تقتضيه الضرورة".

انه لحسن الحظ الشعب بات أكثر معرفة بثقافة الانتخابات، ويفهم القانون المتعلق بهذا الأمر، منتقدا الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كوردستان، داعيا الأطراف السياسية إلى تجاوز الخلافات والمشاكل القائمة بينها.