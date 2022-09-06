الحزب الديمقراطي: أبدينا مرونة تامة ولم نكن السبب بعدم إجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ صرّح مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران، يوم الثلاثاء، بأن حزبه أبدى مرونة تامة في سبيل إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان بموعدها المحدد.

وقال كوران في تصريح للصحفيين، ان الاحزاب الكوردستانية عقدت جلسات عدة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق والتي قامت الأخيرة بمنح تلك الأحزاب فرصة بما يخص انتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبدى مرونة في سبيل المضي بإجراء الانتخابات وعدم تعطيلها، وأنه لم يكن السبب في عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وعن تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات قال كوران، إن هذا يعود الى ما تتخذه الأحزاب من قرار في هذا المجال و يتعين عليها بعدها أن تبلغ الرئاسة بما تتفق عليه.

وكان هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان قد أعلن نهاية شهر آب/أغسطس الماضي أن البرلمان ماضٍ في تمديد عمره التشريعي بعد عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر.