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الحزب الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تحصله على 32 مقعداً برلمانياً بـ"شكل أولي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-11T10:07:15+0000
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تحصله على 32 مقعداً برلمانياً بـ"شكل أولي"

شفق نيوز/ كشف مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الاثنين، عن تحصل الحزب في الانتخابات التشريعية العراقية على 32 مقعداً نيابياً.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، إن هذه المقاعد الـ32 تم حسابها وفق المعلومات الاولية المتوفرة من قبل وكلاء الحزب الديمقراطي في المراكز الانتخابية.

وأضاف أن هذه النتائج رغم أهميتها لكنها ما زالت أولية وبانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وبشأن توزيع مقاعد الحزب، قال حيدر، انها توزعت كما يلي: 10-11 مقاعد في أربيل، 8-9 مقاعد في دهوك، 8-9 مقاعد في نينوى، مقعدان في كركوك، 2-3 مقاعد في السليمانية، مضيفاً، "نتوقع ان نحصل على عدد لا بأس به من المقاعد في بغداد لكن يبقى الامر رهن إعلان النتائج الرسمية من قبل المفوضية".

وأضاف مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني "نأمل أن تتشكل حكومة عراقية تمثل كل العراقيين، كما أن وجود الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقوة في بغداد أمر مهم سيسهم في معالجة الإشكاليات".

وخاض الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الانتخابات التشريعية العراقية من خلال 51 مرشحا توزعوا على 31 دائرة انتخابية.

وتحصل الحزب المعروف بـ"البارتي" في انتخابات 2018 على 26 مقعداً.

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