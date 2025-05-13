الحزب الديمقراطي الكوردستاني يغيّر قيادته في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بأن القيادي خسرو كوران تسلّم رسمياً مهام مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب في مدينة الموصل، خلفاً لعلي خليل الذي شغل المنصب خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التسليم جرت داخل مقر الفرع وسط أجواء تنظيمية طبيعية"، مشيراً إلى أن "كوران يُعد من الشخصيات البارزة في الحزب، ويتمتع بخبرة طويلة في العمل السياسي والإداري في محافظة نينوى".

وأضاف أن "هذا التغيير يأتي ضمن خطوات الحزب لإعادة ترتيب صفوفه استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية".

يُذكر أن خسرو كوران شغل منصب نائب محافظ نينوى في أول حكومة محلية تم تشكيلها بعد عام 2003، إلى جانب قيادته السابقة للفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتأتي هذه التغييرات قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل، في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى استعادة زخمه السياسي بعد حصوله على أربعة مقاعد فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهي نتيجة اعتبرها مراقبون تراجعاً للحزب، وسط محاولات تحالفات الإطار التنسيقي للحد من نفوذ "البارتي" في نينوى، خاصة في بعض المناطق التي كان يسيطر عليها سابقاً.