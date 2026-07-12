الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن استعداده لتفعيل برلمان كوردستان "بدون شروط"

شفق نيوز - أربيل

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسؤول مكتب العلاقات، كمال كركوكي، اليوم الأحد، أن حزبه مستعد لتفعيل برلمان كوردستان "بدون أي شروط مسبقة"، مشيراً إلى انفتاح الحزب على جميع المبادرات التي تصب في مصلحة تفعيل المؤسسة التشريعية وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال كركوكي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرحب بكل فخر بأي جهود ومساعٍ تهدف إلى تفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن حزبه "لطالما أبدى مرونة عالية في التعامل مع هذا الملف".

وفي سياق تعليقه على المبادرة التي تقدم بها رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، الداعية إلى جعل تفعيل البرلمان الخطوة الأولى للقوى السياسية، أكد كركوكي أن "الديمقراطي الكوردستاني يرحب بهذه الخطوة"، معتبراً إياها مساراً صحيحاً لإنهاء حالة الجمود.

وأضاف كركوكي أن "شعب كوردستان منح ثقته لممثلي البرلمان عبر صناديق الاقتراع، وبات لزاماً على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية لإعادة تفعيل هذه المؤسسة التشريعية"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يغلق أبواب الحوار يوماً، وهي مشرعة أمام الجميع".

واختتم كركوكي تصريحه بالإشارة إلى الثقل السياسي للحزب، قائلاً: "يجب ألا ننسى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو صاحب الكتلة الأكبر في برلمان كوردستان، وهو الطرف المعني بقرار تشكيل الكابينة الوزارية المقبلة لحكومة الإقليم".