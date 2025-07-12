مقر بارزاني يمنح بغداد "الفرصة الأخيرة"

شفق نيوز- أربيل

أعلن مقر بارزاني، يوم السبت، عن منحه الحكومة الاتحادية فرصة أخيرة لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب.

وقال المقر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في سياق الأزمة القائمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن حسم مسألة صرف الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية الخاصة بالإقليم، اجتمع اليوم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لبحث الموقف اللازم اتخاذه".

وأضاف أن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع "بناءً على هذا التعهد، ومن منطلق الحرص على استمرار الحوار بهدوء، ومراعاةً للظروف العامة والمصلحة العليا، رأينا أن نمنح الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد فرصة أخيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة".

ولفت إلى انه "قد كان ولا يزال إيماننا راسخًا بأن الحوار هو السبيل الأفضل، وأنه من خلال الفهم المتبادل يمكننا حل جميع القضايا العالقة".