الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ينتخب "كاكه حمه" رئيسا له

شفق نيوز/ انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، محمد الحاج محمود الذي يُعرف بين الأوساط الشعبية في إقليم كوردستان بـ"كاكه حمه" رئيسا له.

وعقد الحزب اليوم السبت مؤتمره السابع في قاعة "سعد عبدالله" للمؤتمرات والاجتماعات الرسمية في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقرر الحزب خلال المؤتمر تبديل تسمية السكرتير العام إلى رئيس، وتغيير اسم الحزب أيضا إلى الحزب "الاجتماعي الديمقراطي الكوردستاني".

وسمّى الحزب أيضا عبدالله الحاج محمود شقيق "كاكه حمه" نائبا للرئيس.

وعقد الحزب مؤتمره السابع في اربيل والذي يستمر اليوم وغدا الاحد بحضور 1000 عضو.