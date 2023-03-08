الحزبان يتفقان على الجلوس مع المكونات الأخرى في كوردستان للتباحث حول مقاعد الكوتا

شفق نيوز/ اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، اليوم الأربعاء، على عقد اجتماعات ولقاءات مع المكونات الأخرى إضافة إلى باقي القوى والأحزاب السياسية للتباحث حول مسألة مقاعد الكوتا وقانون الانتخابات، وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وكانت مؤسستا الانتخابات للحزبين قد عقدتا صباح اليوم اجتماعا في مقر المكتب السياسي للحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة أربيل للتباحث حول تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وعقب الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات من الزمن عقد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد مع نظيره في الاتحاد الوطني زياد جبار مؤتمرا صحفيا تطرقا فيه إلى مخرجات ذلك الاجتماع.

وقال ملا خالد خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن النقاط المشتركة بين الحزبين أكثر بكثير من النقاط الخلافية، مردفا بالقول إن معظم النقاط الخلافية على مسألة الانتخابات قد تم حلها في اجتماع اليوم.

وأضاف أنه "تقديراً لإرادة المكونات سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع ممثليها للاطلاع على ارائهم وملاحظاتهم، وكذلك سنعقد اجتماعا مماثلا مع باقي القوى والأحزاب الكوردستانية للوقوف على رأيها بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يتعلق بسكان اقليم كوردستان كافة ولا يخص جهة أو حزب دون آخر".

كما أشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إن مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات إحدى القضايا الاساسية التي تخص الانتخابات كان لدينا تفاهمات حولها، وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة المشكلة القانونية التي تعترض المفوضية.

ولفت إلى أن الجهات المشمولة بالكوتا هي مكونات اصيلة في إقليم كوردستان، ونحن والأخوة في الاتحاد الوطني متفقون على ضرورة احترام إرادة المكونات، ولهذا الغرض وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات للإطلاع على آرائهم بهذا الصدد.

من جهته قال زياد جبار في المؤتمر، نحن والديمقراطي متفقون بالرأي حول المكونات وهي مهمة بالنسبة لنا، وحتى في مسألة تعديل قانون الانتخابات كان رأينا واحدا بأن يرسخ التعديل السلم المجتمعي في إقليم كوردستان، موضحا ان قيادة الحزبين تؤكد على ضرورة الإصغاء الى المكونات بكل تقدير لأنها جزء من هذا الشعب والوطن.

ونوه إلى أنه بعد تعديل القانون وإعداده سمنضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا الى استمرار الاجتماعات مع الاحزاب والقوى السياسية الأخرى والجلوس مع المكونات للاطلاع على ارائهم حول التعديل.