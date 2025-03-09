الحزبان الكورديان يقتربان من اتفاق نهائي قبيل اجتماع حاسم برئاسة مسعود بارزاني

شفق نيوز/ كشفت عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان الشيخ دلير، يوم الأحد، عن وجود اتفاق مرتقب للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت إلى وجود اجتماع مرتقب مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لحسم التفاصيل.

وقالت الشيخ دلير، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أصبحا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة في إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "التفاهمات بين الجانبين تشمل توزيع المناصب الوزارية".

وأضافت الشيخ دلير، أن "الاتفاق بين الحزبين بات شبه مكتمل، ولم يتبقَ سوى الاجتماع النهائي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، لحسم التفاصيل النهائية وضمان تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع".

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.