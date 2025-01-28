الحزبان الكورديان يعقدان اجتماعهما "الاخير" بشأن تشكيل حكومة كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه سيعقد آخر اجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد الأربعاء، حيث سيتم تقديم تقرير إلى المكتب السياسي للحزبين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وقال عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الفنية للحزب ستجتمع مع الاتحاد الوطني يوم غد الأربعاء".

وأضاف أن "هذا الاجتماع سيكون الخامس والأخير للجان الفنية، حيث سيتم رفع تقرير إلى المكتب السياسي للحزبين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان".

وعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، عدة اجتماعات لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، كان أولها نهاية تشرين الثاني الماضي,

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أُجريت في تشرين الأول 2024.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الأولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.