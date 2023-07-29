الحزبان الكورديان يعقدان اجتماعاً جديداً لمناقشة عدة قضايا أبرزها الانتخابات

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع نظيره الاتحاد الوطني اجتماعا يوم غد الأحد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان " الاجتماع سيتم عقده في الساعة الـ 11:00 صباحا في محافظة السليمانية وسيكون لمناقشة الخلافات السياسية بين الجانبين وعدد من المسائل المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان كوردستان".

وعقد الحزبان الكورديان خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات في اربيل والسليمانية لبحث الملفات العالقة بينهما.

وعزا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء 26 من شهر تموز الجاري، عدم عقد اجتماع جديد بينه وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وجود أسباب فنية حالت دون ذلك