الحزبان الكورديان يتفقان على تفعيل برلمان كوردستان في أيلول المقبل

شفق نيوز- أربيل

اتفق وفدا الحزبين الكورديين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، على تفعيل برلمان إقليم كوردستان، في شهر أيلول المقبل.

وبحسب بيان مشترك، ورد لوكالة شفق نيوز، اجتمع الحزبان، في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل.

وأكد، الطرفان خلال الاجتماع، في ظل المبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة بينهما، فإن الخطوات المتخذة لتنظيم العمل المشترك لمرحلة الحكم المقبلة في كوردستان تمضي قدماً، كما جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج.

ووفق البيان، بالنظر إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الجارية، واحتراماً لإرادة ورغبة شعب كوردستان والالتزامات التي قطعها الطرفان لجماهيرهما، ونتيجة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والحفاظ على المكانة الدستورية والسياسية لإقليم كوردستان، اتفق الجانبان على ضرورة بذل جهد جاد ومكثف من أجل أن يباشر برلمان كوردستان في أيلول المقبل أعماله ونشاطاته القانونية والدستورية، والاستمرار في خطوات تشكيل الكابينة الجديدة.